Von Freitag bis Montag Wochenende sind in Neustadt 41 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Im Kreis Bad Dürkheim sind laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim 81 Neuinfektionen hinzu kommen. Im nördlichen Landkreis sind drei Personen an oder mit Covid-19 verstorben. Nach Angaben war ein Verstorbener geimpft, in den anderen beiden Fällen ist der Impfstatus nicht bekannt. In Neustadt sind aktuell 741 Menschen an Corona erkrankt, im Kreis sind es 1177. Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau sind seit Freitag 148 weitere Corona-Fälle gemeldet worden, hat die dortige Kreisverwaltung gemeldet. Es gibt auch dort einen neuen Todesfall: Verstorben ist eine Frau aus der Verbandsgemeinde Herxheim.