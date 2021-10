Ein 41-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in der Straße Schießmauer in Haßloch von einem bislang unbekannten Mann angeschossen worden. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz soll der unbekannte Täter mit dem 41-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war, in Streit geraten sein und auf ihn geschossen haben. Der Täter flüchtete. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus operiert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, Bartträger, bekleidet mit einer dunklen Jogging-Jacke. Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstagabend zwischen 21 und 21.30 Uhr Personen, Fahrzeuge oder etwas Auffälliges in der Schießmauer, Martin-Luther-Straße, Ohliggasse, im Lachener Weg oder in der Kirchgasse beobachtet? Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.