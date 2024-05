Von 1909 bis 1976 verkehrten zwischen Lambrecht und Elmstein Züge und Schienenbusse, zuletzt nur noch im Güterverkehr. Weil trotz der Streckenstilllegung die Gleise erhalten geblieben waren, wurde 1984 das Kuckucksbähnel als Museumsbahn mit historischer Dampflok in Betrieb genommen. Jetzt wird 40. Jahrestag der Streckenreaktivierung gefeiert: Am Donnerstag, 30. Mai, verkehren zwei Dampfzüge zwischen Neustadt-Böbig (Abfahrten 10.38 und 14.32 Uhr) und Elmstein (Halt am Neustadter Hauptbahnhof und in Lambrecht). Am Hauptbahnhof startet auch ein historischer Güterzug. Die Pfalzrundfahrt mit historischen Waggons der Holzklasse ab Neustadt-Hauptbahnhof (9.58 Uhr) über Landau, Pirmasens und Kaiserslautern am Freitag, 31. Mai, ist bereits ausgebucht. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, sind neben zwei Dampfzugfahrten auch ein historischer Linienbus in Elmstein geplant. An allen vier Tagen ist das Pfalzbahnmuseum am Hauptbahnhof in Neustadt von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Ausstellung „40 Jahre Kuckucksbähnel“. Mehr Infos unter www.eisenbahnmuseum-neustadt.de.