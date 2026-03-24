Das Deidesheimer Deutsche Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik veranstaltet am Sonntag, 29. März, seine Fotobörse in Forst. Wie das 3F-Museum mitteilt, ist die Börse in der Felix-Christoph-Traberger-Halle (direkt an der L516) von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Der Schwerpunkt liege zwar auf der analogen Fotografie, manche Aussteller hätten aber bereits digitale Kameratechnik im Angebot. Mitgebrachte Geräte oder Filme können zum Kauf oder Tausch angeboten werden. Die Experten des Museums stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es zum Beispiel um eine Werteinschätzung oder technische Hilfe geht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei freiem Eintritt das im Nachbarort gelegene 3F-Museum zu besuchen. Laut Mitteilung gehört es mit mehr als 5000 Exponaten europaweit zu den größten seiner Art.