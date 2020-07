Die Neustadter Polizei hat gegen einen 38-Jährigen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann war am Samstagvormittag in der Stadt mit einem E-Scooter unterwegs, für das er kein Versicherungsschutz nachweisen konnte. Er belegte zwar, dass er ein Kennzeichen beantragt hat. Er machte sich aber dennoch strafbar, weil er nicht abwarten konnte, diese nach Erhalt an sein Gefährt anzubringen.