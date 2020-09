Ein 37-Jähriger ist am Samstagmorgen gegen 7 Uhr zum wiederholten Male dabei erwischt worden, wie er trotz Alkohol- und Drogenkonsums mit dem Roller in Neustadt unterwegs war. Die Polizei wurde in der Maximilianstraße auf den Mann aufmerksam. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,1 Promille gemessen. Der 37-Jährige konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Später stellte sich heraus, dass er sich schon mehrfach wegen Trunkenheitsfahrten verantworten und den Führerschein abgeben musste. Für den Mann war die Fahrt mit dem Roller beendet. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.