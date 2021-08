Eine 37-Jährige hat am Montagabend in Neustadt mehrfach auf eine 38-jährige Frau eingestochen und sie dabei schwer verletzt. Das haben Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch mitgeteilt. Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr in der gemeinsamen Wohnung der beiden Frauen. Für die 38-Jährige, die im Krankenhaus behandelt werden musste, besteht nach derzeitigem Kenntnisstand keine Lebensgefahr. Die 37-jährige Tatverdächtige konnte in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Sie wurde dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei in Ludwigshafen zu den Gesamtumständen dauern an.