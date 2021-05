In Neustadt wurden seit Montag nach Angaben der Kreis Verwaltung Bad Dürkheim neun neue Corona-Fälle gezählt. Damit sind aktuell 134 aktive Infektionen mit Covid-19 bekannt. Im Kreis Bad Dürkheim kamen 20 Neuinfektionen hinzu, dort sind es 370 aktive Infektionen. In Neustadt lag der Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner hochgerechnet – laut dem Landesuntersuchungsamt bei 73,2, in Bad Dürkheim bei 71,6.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden sieben weitere Corona-Fälle gemeldet.