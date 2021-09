Weil eine stark betrunkene Frau am frühen Samstagabend trotz Hausverbots immer wieder in einer Neustadter Spielothek aufgetaucht ist, musste sie am Ende ihren Rausch in der Gewahrsamszelle der Polizei ausschlafen. Nach Polizeiangaben hatte der Mitarbeiter einer Spielothek die 40-Jährige wegen ihrer „alkoholbedingten Auffälligkeiten“ darum gebeten, den Ort zu verlassen. Da sie dieser Bitte zunächst nicht nachkam, wurde die Polizei informiert. Noch vor dem Eintreffen der Streifenbeamten war sie bereits weg, nur um wenige Minuten später zurückzukehren. Da die Frau mit über 3,5 Promille stark betrunken war, brachten Sanitäter sie zunächst ins Krankenhaus. Etwa zwei Stunden später stand die Dame wieder im Casino, obwohl ihr zuvor ein Hausverbot erteilt worden war. Einem polizeilich ausgesprochenen Platzverweis leistete sie kurzfristig Folge, kehrte jedoch wenige Minuten danach wieder zurück. Deshalb nahmen sie die Beamten „bis in die frühen Morgenstunden“ in polizeilichen Gewahrsam.