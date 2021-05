In Elmstein ist es am Freitag um 9.37 Uhr in Teilen der Gemeinde zu einem Stromausfall gekommen. Nach Informationen der Pfalzwerke Netz AG war die Ursache eine Störung im 20-Kilovolt-Netz des Unternehmens. Die betroffenen Haushalte seien 35 Minuten lag unversorgt gewesen.