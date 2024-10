Die Stadt hat Fördermittel in Höhe von rund 35.500 Euro zur Errichtung einer neuen Fahrradabstellanlage am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG) zugesichert bekommen. In Planung ist eine abschließbare, begehbare Garage mit 30 Fahrradstellplätzen.

Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung kommen aktuell 22 Lehrkräfte des KRG mit dem Fahrrad zur Schule. Die Lehrerfahrräder werden am Fahrradständer der Schülerinnen und Schüler abgestellt. Durch den Bau einer abschließbaren Fahrradgarage mit 30 Abstellplätzen sollen zum einen die Fahrradständer der Schülerschaft entlastet und zum anderen weitere Lehrkräfte animiert werden, den morgendlichen Schulweg mit dem Fahrrad anstelle des Autos zurückzulegen.

35.500 Euro aus Fördermittel-Topf

Für dieses Vorhaben erhält die Stadt Neustadt eine Förderung in Höhe von 65 Prozent aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Außerdem wird die Anlage durch Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation des Landes Rheinland-Pfalz finanziert.

Seit Ende 2013 hat sich Neustadt laut eigenen Angaben mit einem Radverkehrskonzept auf den Weg gemacht, die Radinfrastruktur der Stadt zu verbessern und die nichtmotorisierte Mobilität in der Stadt zu stärken. Ziel: das motorisierte Verkehrsaufkommen zu reduzieren und Treibhausgasemissionen einzusparen. „Mit der gesicherten finanziellen Zuwendung wird nun zur Verbesserung des ruhenden Radverkehrs und dessen Infrastruktur beigetragen“, hieß es weiter in der Mitteilung.

Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Die Programme und Projekte reichen von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zum Radverkehr in und um Neustadt unter: https://www.neustadt.eu/Radverkehr/