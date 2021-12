Ein 34-jähriger Wormser ist am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr von der Neustadter Polizei dabei erwischt worden, als er bekifft zur Arbeit fahren wollte. Laut Polizeibericht geriet der 34-Jährige in der Straße Ägyptenpfad in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Da er sich gegenüber den Polizisten auffällig verhielt, wurde ein Drogentest vorgenommen. Dieser bestätigte den Verdacht. Der 34-Jährige räumte ein, am Wochenende mehrmals Cannabis konsumiert zu haben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten des 34-Jährigen übergeben. Außerdem muss er sich in einem Straf- und in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.