Ein aufmerksamer Autofahrer informierte laut Polizeibericht die Neustadter Dienststelle am Donnerstagabend gegen 23 Uhr über ein Fahrzeug, das gerade in Schlangenlinien durch die Talstraße in Neustadt Richtung Innenstadt unterwegs ist. Eine Streife hielt den beschriebenen Wagen in der Mußbacher Landstraße an und kontrollierte den Fahrzeugführer. Dabei versuchte der 34-Jährige laut der Beamten, eine halbleere Bierdose unter dem Auto zu verstecken. Diese kippte allerdings um, die Flüssigkeit lief unter dem Fahrzeug hervor. Ein Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von 2,38 Promille. Er musste erst seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgeben, es folgte eine Blutprobe. Ihn erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.