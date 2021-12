In Neustadt hat es innerhalb von 24 Stunden 33 Corona-Neuinfektionen gegeben. Diese Zahlen hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Freitag veröffentlicht. Im Kreis Bad Dürkheim gab es 52 neue Infektionen. Laut der Behörde gab es auch in einigen Kitas und Schulen wieder Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind gesunken: in Neustadt auf 365,8 und im Kreis Bad Dürkheim auf 238,3. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt 172 weitere Corona-Fälle.