Der RSV Pfalzmühle Haßloch plant mit rund 100 Starts mehr als beim Turnier im vergangenen Jahr. Für Dressurreiter wurde das Programm erweitert.

Am Samstag und Sonntag veranstaltet der Reitsportverein Pfalzmühle Haßloch sein traditionelles Reit- und Springturnier auf der Reitanlage von Familie Blaul. Bisher plant die Turnierleitung mit rund 220 Pferden, 150 Reitern und 320 Starts, also rund 100 Starts mehr als im vergangenen Jahr.

„Dieses Mal haben wir für die Dressurreiter auch wieder die Klasse M ausgeschrieben und bieten damit am Samstag nach der L-Dressur auf Trense dann zwei M-Dressuren, die auf Kandare geritten werden“, erzählt Turnierleiter Markus Blaul. Hier sind die Startfelder klein, aber fein, denn es sind noch mal anspruchsvollere Lektionen als in der Klasse L gefragt. Gleichzeitig verlangt die Kandarenzäumung mit ihren zwei Zügelpaaren von den Reiterinnen und Reitern viel Können, Geschick und eine besonders weiche Hilfengebung zum sensiblen Pferdemaul. Die Jury bewertet Verschiedenes: Wie gut gelingen im Trab und Galopp die Wechsel vom versammeltem Tempo, bei dem die Pferde sich mehr tragen sollen, ins starke Tempo mit Schwung und Dynamik und wieder zurück? Springt das Pferd den fliegenden Galoppwechsel technisch sauber? Aber besonders wichtig ist, wie harmonisch die Reiterinnen und Reiter ihre Sportpartner präsentieren.

Viele Prüfungen für Turniereinsteiger

„Weil uns die Nachwuchsförderung wichtig ist, bieten wir wieder jede Menge Prüfungen für Nachwuchsreiter und Turniersporteinsteiger. Und für eine bessere Chancengleichheit haben wir in Klasse A und L auch Amateurspringen und Dressuren im Angebot“, erklärt Markus Blaul die Absichten des RSV Pfalzmühle Haßloch. „Am Samstag geht’s schon um 8.30 Uhr für die erste Gruppe der E-Dressur auf unserm großen Allwetter-Reitplatz los. Und um 10 Uhr startet das Stilspringen der Klasse A“, so der Turnierleiter.

Pferdesport auf beiden Reitplätzen ist natürlich auch eine Herausforderung für die Helfer vor und hinter den Kulissen. Am Samstag stehen dann ab 14 Uhr mit den beiden M-Dressuren auf Kandare und dem M-Springen um 16.15 Uhr die anspruchsvollsten Prüfungen an. Am Sonntag wird um 13.30 Uhr als sportliche Hauptprüfung die Kandare-L-Dressur geritten. Und um 15 Uhr setzt das L-Springen den sportlichen Schlusspunkt.

Küchenteam gefordert

Im Gegensatz zu manch anderem Reitturnier ist beim RSV Pfalzmühle kein Cateringanbieter vor Ort, sondern das Küchenteam rund um Daniela Kalweit fürs Essen zuständig. Um etwas für die Vereinskasse erwirtschaften zu können, muss dabei auch die Speisekarte passen. „Natürlich gibt’s Klassiker wie Bratwurst, Currywurst, Weißen Käse, gebackenen Schafskäse und griechischen Salat“, kündigt Daniela Kalweit an. „Aber wir haben ebenfalls Spinatknödel mit Champignonrahm und dieses Jahr mal wieder den Pfälzer Teller auf der Karte. Und Pommes gibt’s natürlich ebenfalls.“

Information

Mehr Informationen zum Turnier und den Zeitplan gibt’s im Internet unter https://rsv-pfalzmuehle-blaul.de/