Zwei 18-Jährige sollen am Donnerstag gegen 22.30 Uhr einen 32-Jährigen in der Nähe des Neustadter Hauptbahnhofs mit Tritten und Messerstichen schwer verletzt haben. Laut Polizei erkundigte sich der 32-Jährige bei den beiden 18-Jährigen nach Drogen. Darauf hin schlugen und traten die 18-Jährigen den Mann und fügten ihm am Bein Stichverletzungen mit einem Messer zu. Dabei wurde auch eine Arterie verletzt. Der 32-Jährige kam in ein Krankenhaus, schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Bei ihrer Fahndung konnte die Polizei beide Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei ihnen wurden auch das Tatmesser sowie der Ausweis des 32-Jährigen gefunden. Die Tat wurde teilweise von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die beiden 18-Jährigen wurden am Freitag dem Richter vorgeführt und kamen in Untersuchungshaft. Weitere Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321 8540.