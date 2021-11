Ein Leichtverletzter und ein Schaden von 60.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag in der Neustadter Schillerstraße. Nach Angaben der Polizei wollte ein 60-jähriger Autofahrer gegen 13.40 Uhr von der Alban-Haas-Straße nach links in die Schillerstraße einbiegen und übersah dabei das Fahrzeug eines 31-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß wurde der 31-Jährige leicht verletzt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 60.000 Euro.