Maikammer. Im vergangenen Sommer waren über 3000 alte Automobile beim Oldtimerwandern in der Pfalz auf den Straßen unterwegs. Das soll sich jetzt am zweiten Septemberwochenende wiederholen. Einer der Streckenstopps liegt in Maikammer, dem nördlichsten Punkt der Route.

Der Automobilclub Maikammer wird auf der Marktstraße 86 die Sparten Oldtimer, Motor- und Kartsport am 10. und 11 September vorstellen. Der Stand ist einer der Streckenpunkte für die Teilnehmer des Oldtimerwanderns, das seine Kreise von Maikammer bis ins französische Wissembourg zieht. Über 3000 Teilnehmer erwartet Organisator Karsten Heidlauf an dem zweiten Septemberwochenende.

„Ziel ist es, Oldtimerfreunden von nah und fern sowie den Bewohnern der Südlichen Weinstraße die Möglichkeit zu geben, automobiles Kulturgut zu erleben“, erklärt der Organisator die Idee hinter der Veranstaltung. „Es werden Oldtimerfahrer aus dem kompletten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland erwartet. Das rollende Museum besteht aus Zweirädern, Pkw, Traktoren und Lkw aus vergangenen Jahrzehnten“, informiert Heidlauf.

Die Strecke verläuft über rund 140 Kilometer durch die Region Südliche Weinstraße. „Am Streckenverlauf wird es zahlreiche reizvolle Stopps und zum Teil private Sammlungen geben, die für das Publikum geöffnet werden“, verspricht er. Clubs und Firmen aus dem Oldtimerbereich stellen sich vor.

palatina-classics.de

