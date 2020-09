Rund 300 Menschen waren gekommen, um gemeinsam mit der Neustadter Fridays-for-Future-Gruppe und der Klimaaktion Neustadt für eine lebenswertere Zukunft zu demonstrieren. Es sei immer noch möglich, die Erderwärmung zu stoppen, man müsse nur weiter Druck ausüben, verkündete Mirjam Alberti von der Klimaaktion auf dem Marktplatz. Dort sprach neben Bio-Landwirt Bernd Naumer auch Florian Hofmann vom Verein Waldschatten, bevor sich der Protestzug auf den Weg durch die Innenstadt machte. „Wir können etwas bewirken“, betonte Hofmann. „Wenn wir für unsere Werte eintreten, können wir alles erreichen, was wir wollen. Und wir müssen, denn für unser Klima und unsere Wälder wird es höchste Zeit.“ Auch die evangelischen Kirchen unterstützten die Aktion – unter anderem mit einem Foto ihrer Turmuhren, die auf „5 vor 12“ stehen.

„Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel am eigenen Leib erfährt und die letzte, die diese globale Katastrophe noch aufhalten kann“, erklärte Lilly Franzky von Fridays for Future ihre Motivation. Aus Sicht der 15-Jährigen tue die Politik zu wenig, um die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. „Deshalb liegt es in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, auf die Umwelt zu achten.“ Bewusst habe man den Start der Protestaktion auf 14 Uhr gelegt. „Wir müssen nicht mehr die Schule boykottieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielmehr war es uns wichtig, dass möglichst viele Menschen zu unserem Protest kommen.“