300 Kinder halfen am Samstag dem Osterhasen in der Fußgängerzone, seine Oster-Schatztruhe zu öffnen. Bei der Schnitzeljagd unter der Regie der Willkomm-Gemeinschaft zeigten Symbole und Plakate in den Schaufenstern den Weg zur richtigen Lösung.

270 Teilnehmer waren vorangemeldet, 300 Tüten gepackt, so dass auch Kinder mitmachen durften, die von ihren Eltern nicht vorher gemeldet worden waren. Los ging es in der Friedrichstraße, kleine, bunte Symbole auf dem Boden wiesen zu den Schaufenstern mit weiteren Hinweisen. „Hier lang“ riefen die Kinder, sobald sie eine Spur gefunden hatten. Sie waren mit Feuereifer dabei, ihre Backen glühten vor Freude. Nur die Wegführung über zwei Ampeln machte den Eltern zu schaffen, die meist mit Freunden und weiteren Kindern im Rudel unterwegs waren. Eine Mama erklärte: „Mit Kleinkindern und Kinderwagen war es in der Karl-Helfferich-Straße dann doch etwas eng. Vor allem, wenn sich die Familien an den Ampeln stauten.“ Die Streckenführung hatte aber einen bestimmten Grund. Willkomm-Geschäftsführerin Charlotte Merkel wollte damit einerseits das Suchspiel räumlich entzerren, andererseits suchte sie kindgerechte, sichere Übergänge an den Straßenkreuzungen.

Zum Schluss erwartet die kleinen Schatzsucher ein Belohnung

Gleich zu dritt waren Pia, Emilia und Silas unterwegs. Die beiden dreijährigen Mädchen und der Vierjährige schrien begeistert: „Hier ist der nächste Hinweis.“ Mama Catarina sagte: „Es ist eine gute Idee, aber innerhalb des Corona-Geschehens auch etwas seltsam. Aber die Kinder müssen ja auch mal beschäftigt werden.“ Das bestätigte auch Juri. Der 31-Jährige war mit seinen Kindern Luke und Skadi unterwegs. „Wir haben schon im Dezember an der Nikolausaktion teilgenommen. Die Gestaltung ist altersgerecht.“

Die Schnitzeljagd führte überwiegend durch die Fußgängerzone. Dabei mussten die Eltern ihren Kindern klare Anweisungen geben, damit sie ihren Nachwuchs in der belebten Innenstadt im Blick behalten konnten: „Wenn du mich siehst, dann sehe ich dich auch“, mahnte eine Mutter. Nicht in allen Geschäften gab es ein Symbol für die Lösungskarte im Schaufenster, bei einigen hingen stattdessen Hinweise, wo die Spur weitergeht. Am Ausgangspunkt in der Friedrichstraße gab es für die kleinen Schatzsucher dann eine Belohnung. In der Papiertüte steckten Süßigkeiten, ein Schokoladenhase, Malkreide sowie ein Ausmalbogen.