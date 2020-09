Mehrere Passanten haben der Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr eine größere Ansammlung von Jugendlichen gemeldet, die im Park an der Wallgasse in Neustadt miteinander streiten würden. Nach Angaben der Polizei trafen die Beamten vor Ort etwa 30 Jugendliche an. Bei der Kontrolle der überwiegend aus Neustadt kommenden Jugendlichen fanden die Polizisten heraus, dass Sticheleien und Provokationen die Ursache für die Ansammlung gewesen seien. In welcher Verbindung sie zueinander standen und was der genaue Grund für die Auseinandersetzung war, sei noch nicht bekannt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Die Jugendlichen erhielten Platzverweise. Zu Straftaten ist es nach derzeitigem Stand nicht gekommen.