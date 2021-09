Zehn Corona-Neuinfektionen in Neustadt hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Freitag gemeldet. Aktuell sind in der Stadt demnach 273 Menschen mit dem Virus infiziert. Im Kreis Bad Dürkheim wurden zwölf Neuinfektionen registriert. Dort sind derzeit 249 aktive Fälle bekannt. Betroffen ist auch das Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch: Dort wurden drei Schüler beziehungsweise Schülerinnen aus verschiedenen Klassen positiv auf Covid-19 getestet.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau wurden seit Donnerstag acht neue Corona-Infektionen gezählt. Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau wurden seit Donnerstag acht neue Corona-Infektionen gezählt. Auch im Kreis sind Schüler zweier Schulen sowie ein Mitarbeiter einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen infiziert. Darüber hinaus ist ein Mann aus Landau im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, wie die Kreisverwaltung in Landau mitteilt.