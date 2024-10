Aus seinen Fehlern nichts gelernt hat offenbar ein 30-Jähriger aus Kaiserslautern, der am Mittwochmorgen in eine Verkehrskontrolle geriet. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann um 4.20 Uhr mit einem VW Transporter in der Neustadter Talstraße unterwegs, als die Beamten ihn anhielten. Weil die Polizisten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Auffälligkeiten feststellten, baten sie ihn zum Drogenvortest, der positiv auf die Stoffgruppe Amphetamin reagierte. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art: Bereits im Februar sei der Mann unter Drogen am Steuer erwischt worden. Dem 30-Jährigen wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen, seine Fahrzeugschlüssel musste er einem Bekannten übergeben. Auf ihn kommen ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Auch die Führerscheinstelle wird informiert.