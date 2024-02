Nach dem Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Hinschauen! Forum Landesgartenschau 2027“ im Januar geht das Format in die nächste Runde: Am Donnerstag, 22. Februar, 18 Uhr, spricht Felix Schwarz, Geschäftsführer des Planungsbüros Loidl in Berlin, im Roxy-Kino über die Pläne zur Landesgartenschau. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig. Schwarz wird laut Gartenschau-Gesellschaft dem Publikum am Beispiel Neustadt einen Einblick in den Planungsprozess einer Schau vom Wettbewerb bis zur Umsetzung geben und die Ideen und Besonderheiten veranschaulichen, die das Neustadter Gartenschau-Konzept ausmachen. Im anschließenden Expertengespräch sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, Fragen zu stellen und mit den Referenten ins Gespräch zu kommen. Erstmals wird auch ein 3-D-Modell des geplanten Landesgartenschaugeländes zu sehen sein, so dass sich die Zuhörer einen konkreten Eindruck von den Planungen machen können.