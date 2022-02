Ab kommender Woche wird in Neustadt ein Shopping-Armbändchen eingeführt. Bedeutet: Wer geimpft oder genesen ist, bekommt nach einmal erfolgter Kontrolle in einem der teilnehmenden Geschäfte ein Bändchen, das ihn zum „freien“ Eintritt in anderen Geschäften berechtigt. Ziel ist es, das Einkaufen und die Kontrolle zu vereinfachen. Die Willkomm-Gemeinschaft fragt nach eigenen Angaben aktuell in den Läden nach, wer sich beteiligen möchte und wie viele Bändchen gebraucht werden. Die Armbänder sollen dann am Samstag verteilt werden. Das Vorgehen sei mit dem Ordnungsamt abgestimmt. „Selbstverständlich dürfen sich auch alle Mitglieder, die nicht im Zentrum sitzen, hieran beteiligen“, sagt Charlotte Merkel von der Willkomm, die das Ganze gemeinsam mit der Neustadter Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft ins Leben gerufen hat.