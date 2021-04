Überraschung für alle Mitarbeiter in den drei Neustadter Corona-Schnelltestzentren: Das Weingut A. Christmann (Gimmeldingen) spendet ihnen 280 Flaschen Weißburgunder. Laut Stadtverwaltung hat der Wein einen Gesamtwert von 3270 Euro. Am Montag wurden 156 Flaschen in das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes gebracht. Am Dienstag war das Testzentrum des Marienhaus-Klinikums Hetzelstift an der Reihe. „In dieser schwierigen Zeit müssen wir alle zusammenhalten und sind dankbar für jeden, der sich engagiert und so hilft, die Pandemie zu überwinden. Deshalb wollen wir uns bei allen Helfern in den Neustadter Testzentren bedanken und hoffen, ihnen mit unserem 2019er Weißburgunder VDP-Gutswein eine Freude gemacht zu haben“, sagt Sophie Christmann. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) freut sich über die Spende: „Testen hilft, Corona-Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten schneller zu stoppen. Ohne die zahlreichen Helfer, die in den Testzentren arbeiten, wäre ein solches Testangebot, wie wir es in Neustadt haben, nicht möglich.“ Daher sei so eine Spende auch eine wichtige Wertschätzung für die in den Zentren geleistete Arbeit.