Die Polizei hat am Montag bei Geschwindigkeitskontrollen in Neustadt zahlreiche Verstöße geahndet. In der Landwehrstraße waren 15 Autofahrer schneller als die erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs gewesen, einer von ihnen wurde gar mit 60 Stundenkilometer „geblitzt“. Auf der B39, im Bereich des Sportplatzes in Geinsheim, gingen der Polizei 28 Raser ins Netz. Der höchste gemessene Wert betrug 103 bei erlaubten 70 Stundenkilometern. Abgesehen von den Tempokontrollen hatten die Beamten an mehreren Fahrzeugen technische Mängel zu beanstanden.