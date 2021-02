Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat in seinem Zuständigkeitsbereich 27 neue Corona-Fälle registriert: 23 im Landkreis DÜW und vier in der Stadt Neustadt. Auch am Donnerstag gibt es einen Todesfall zu beklagen, der in Zusammenhang mit dem Virus steht. Gestorben ist eine über 80-jährige Neustadterin. Seit Ausbruch der Pandemie sind bislang 117 Menschen aus dem Kreis Bad Dürkheim und 28 Personen aus Neustadt an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Der Landkreis Südliche Weinstraße meldet neun weitere Corona-Fälle im Kreis SÜW und in der Stadt Landau. Auch dort ist ein hochbetagter Mensch gestorben, der zuletzt positiv auf das Virus getestet worden war.

Mehr zum Thema