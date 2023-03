Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause findet am 3. und 4. September wieder das Pfälzische Burgensymposium statt. Der Herrenhof in Mußbach wird zum dritten Mal in Folge Tagungsort.

Seit 1993 veranstalten die Deutsche Burgenvereinigung, das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern, die Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung