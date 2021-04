Im Kreis Bad Dürkheim sind seit Montag 18 Corona-Neuinfektionen gezählt worden, darunter auch ein Schüler der Schillerschule in Haßloch. Laut der Kreisverwaltung sind die Kontaktpersonen in Quarantäne. In Neustadt kamen vier neue Covid-19-Fälle hinzu. So gibt es in der Stadt 134 aktive Infektionen, im Landkreis 405. In Neustadt haben sich sechs der Infizierten mit der britischen Virusvariante angesteckt sowie elf im Kreis.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gibt es vier neue Corona-Fälle sowie einen Todesfall, es handelt sich um einen älteren Mann.