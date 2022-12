Sie kommen aus der Türkei, Syrien, Mauretanien, Polen, Nigeria, Vietnam, Peru, Ungarn, Rumänien, der Slowakei und Bulgarien: 26 Menschen haben am Donnerstag im Neustadter Rathaus ihre Einbürgerungsurkunde erhalten. Damit haben sie nun alle Rechte und Pflichten, die mit der deutschen Staatsangehörigkeit verbunden sind. „Es ist kein leichter Weg, den sie gegangen sind. Allein der geforderte Einbürgerungstest ist nicht einfach zu bestehen“, sagte Oberbürgermeister Marc Weigel. Er rief die 26 Neubürger dazu auf, sich beherzt in die Neustadter Gesellschaft einzubringen – sei es in Vereinen, Initiativen oder im Ehrenamt: „Das ist in unserer Stadt besonders wichtig. Beispielsweise funktioniert unsere Feuerwehr nur dank der mehr als 330 ehrenamtlichen Aktiven.“