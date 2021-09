Seit Dienstag sind in Neustadt 25 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Darüber hat das Gesundheitsamt am Mittwoch informiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist damit weiter gestiegen und liegt nun bei 169,0. Für den Kreis Bad Dürkheim hat die Behörde 24 Neuinfektionen gemeldet – bei einer davon handelt es sich um einen Mitarbeiter einer Dürkheimer Kita. Laut Gesundheitsamt sind in Neustadt derzeit 184 Menschen an Covid-19 erkrankt, im Kreis Bad Dürkheim sind es 247. Die Inzidenz im Landkreis liegt bei 69,3. Für den Kreis Südliche Weinstraße (Inzidenz: 53,4) und die Stadt Landau meldete das dortige Gesundheitsamt 41 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Ab Sonntag gilt in Rheinland-Pfalz eine neue Corona-Verordnung mit veränderten Warnstufen. Dazu werden dann nicht mehr nur die Inzidenzwerte betrachtet, sondern man schaut unter anderem auch, wie viele Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt werden.