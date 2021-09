Elf Corona-Neuinfektionen in Neustadt und sechs neue Fälle im Landkreis Bad Dürkheim hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Dienstag gemeldet. Demnach sind in der Stadt aktuell 187 Menschen mit Covid-19 infiziert, im Kreis sind es 218. Der Inzidenzwert lag am Dienstag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts in der Stadt bei 88,2 und im Kreis bei 53,4.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden seit Montag acht weitere Corona-Fälle gezählt. In Landau starb eine ältere Frau an oder mit dem Virus. Darüber hinaus sind zwei Schulen im Kreis und eine in Landau mit insgesamt drei infizierten Schülern und einer erwachsenen Person betroffen. Im Landkreis lag die Inzidenz bei 40,6.