Ein 25-Jähriger ist in Neustadt unter dem Einfluss von Kokain Auto gefahren und in eine Verkehrskontrolle geraten. Am Donnerstag wurde der Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem Fiat in der Talstraße angehalten, nach Angaben der Polizei auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Deshalb wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugschlüssel übergaben die Polizisten an einen Bekannten. Nun kommen auf den 25-Jährigen ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.