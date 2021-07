Ein verletzter 25-jähriger Autofahrer, drei beschädigte Autos und ein Schaden in Höhe von 9000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag am Kreisel zur A-65-Abfahrt Neustadt-Süd. Laut Polizei übersah der 25-Jährige, dass zwei vor ihm fahrende Fahrer vor dem Kreisel bremsten, weshalb er auf das vor ihm fahrende Auto auffuhr. Dieses wurde wiederum auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der 25-Jährige verletzte sich beim Aufprall im Gesicht.