Eine Frau ist am Montagabend in der Neustadter Innenstadt mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei berichtet, saß die Frau gegen 20.40 Uhr mit ihrem Hund im Außenbereich eines Lokals. Eine 21-Jährige lief dabei mehrfach an der Frau vorbei. Sie wollte mit ihrem Hund, so die Polizei, den Hund der Frau im Lokal provozieren. Als diese die 21-Jährige auf das Verhalten ansprach, reagierte die 21-Jährige mit Beleidigungen und ging dann weg. Wenige Minuten später kehrte die 21-Jährige mit einem 25-jährigen Mann zurück. Dieser zückte ein Messer und fragte die Frau im Lokal, was denn ihr Problem sei. Danach flüchteten die 21-Jährige und der 25-Jährige. Die informierte Polizei konnte die beiden jedoch ermitteln. Das Messer wurde sichergestellt. Außerdem stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass die 21-Jährige eine geringe Menge Marihuana bei sich hatte.