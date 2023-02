Die Finanzierung für die Landesgartenschau 2027 in Neustadt steht. Wie das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte, hat die Landesregierung das Finanzierungskonzept in Höhe von insgesamt 24,8 Millionen Euro beschlossen. „Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt erreicht“, so Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. Mit Oberbürgermeister Marc Weigel sei sie sich einig, dass mit 18,3 Millionen Euro des Landes und 6,5 Millionen Euro seitens der Stadt gemeinsam in die Zukunft von Neustadt und seiner Region investiert werde.

Ende März 2022 hatte Neustadt den Zuschlag für die Landesgartenschau 2027 erhalten. Geplant ist ein „Sprung ins Grüne“, bei dem im Neustadter Osten ein Naherholungsgebiet gestaltet und zudem an die Innenstadt angebunden wird. Ein Alleinstellungsmerkmal: In die Planung integriert ist eine Altdeponie, die beispielsweise einen 360-Grad-Blick bietet. Darüber hinaus soll die Landesgartenschau Neustadt städtebaulich voranbringen, da man sich von dem Park eine Aufwertung der umliegenden Flächen erhofft. Dem OB zufolge wird nun „beherzt an die Detailplanung gegangen“.

Der Aufsichtsrat der neuen Landesgartenschau-Gesellschaft Neustadt wird am Donnerstag, 16. Februar, zum ersten Mal tagen. Demnächst soll auch der Zuschlag für die detaillierte Park-Planung erteilt werden. Den gestalterischen Wettbewerb hatte das Atelier Loidl in Berlin gewonnen.