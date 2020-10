Das Gesundheitsamt Neustadt hat am Samstag die derzeit 24 Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Haßloch unter Quarantäne gestellt. Zuvor war ein 30-jähriger Bewohner aus Somalia positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Tests der übrigen dort untergebrachten Asylbewerber ergaben nach Angaben des Gesundheitsamts negative Ergebnisse. Sie sollen am Mittwoch noch einmal getestet werden. Nach Einschätzung der Leiterin des Gesundheitsamts, Silke Basenach, spricht vieles dafür, dass sich der Somalier außerhalb der Sammelunterkunft angesteckt hat. Der Somalier, der bisher keine Symptome gezeigt hat, war in der vergangenen Woche getestet worden, nachdem ein Kollege an seiner Arbeitsstelle in Speyer einen positiven Befund erhalten hatte. Die Haßlocher Verwaltung isolierte den Mann nach Angaben des Ersten Beigeordneten Tobias Meyer (CDU) sofort, nachdem das Testergebnis vorlag. Er wurde am Dienstag alleine in einer Wohnung untergebracht. Die unter Quarantäne gestellten Bewohner der Haßlocher Unterkunft werden von Helfern mit Lebensmitteln versorgt. Ein privater Sicherheitsdienst sorgt dafür, dass sie die Unterkunft nicht verlassen. Hier lesen Sie mehr.