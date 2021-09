In Neustadt hat es seit Freitag 23 neue Corona-Infektionen gegeben. Darüber hat das Gesundheitsamt am Montag informiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Landesuntersuchungsamt auf 159,4 zurückgegangen – was aber immer noch der höchste Wert landesweit ist. Neustadt liegt aber wie alle Kommunen weiterhin in der ersten Corona-Warnstufe. Im Kreis Bad Dürkheim sind übers Wochenende 24 neue Infektionen gemeldet worden. Corona-Fälle gab es an der Grundschule Elmstein (ein Schüler) und an der Ernst-Reuter-Schule Haßloch (zwei Schüler aus verschiedenen Klassen). Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt 64 neue Infektionen gemeldet.