In der Nacht zum Samstag hat ein 23-Jähriger in der Neustadter Hauptstraße eine Streifenwagenbesatzung der Polizei angepöbelt. Außerdem zeigte er den Polizisten den Mittelfinger. Bei der Kontrolle verhielt sich der 23-Jährige, der in einer Gruppe unterwegs war, laut Polizeibericht sehr aggressiv. Die Polizisten fanden bei ihm ein Taschenmesser und einen Schlagring. Ein Alkoholtest ergab 2,29 Promille. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nur widerwillig nachkam.