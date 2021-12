Von Frühjahr bis Sommer 2022 sollen weitere 23 Bushaltestellen in der Kernstadt und den Weindörfern barrierefrei umgebaut werden. Das hat der Hauptausschuss beschlossen. 20 Bushaltestellen sind bereits barrierefrei umgebaut worden. Laut Angaben der Stadtverwaltung wird zudem der Ausbau von 24 weiteren Haltestellen an 15 Standorten geprüft. Bei Straßensanierungen werden einige Bushaltestellen zudem komplett neu gestaltet – etwa in der Talstraße oder in Diedesfeld. In Neustadt gibt es über 120 Bushaltestellen. Je Haltepunkt liegen die Umbaukosten dem Aufwand entsprechend zwischen 20.000 und 50.000 Euro. Die Landesförderung beträgt 85 Prozent. Laut dem Personenbeförderungsgesetz sind Kommunen bis Ende 2022 dazu verpflichtet, Bushaltestellen barrierefrei zu gestalten – sofern dies baulich möglich ist. Bei den 23 Bushaltestellen, die nun umgebaut werden, investiert die Stadt 482.000 Euro. Pro Standort sollen die Arbeiten jeweils etwa eine Woche dauern. Diese Haltestellen werden barrierefrei: Kalkbergstraße in Duttweiler, Kirche in Gimmeldingen (eine der beiden wird zudem versetzt), Schloss auf der Haardt, Stadtgrenze in Hambach, Raiffeisenstraße in Königsbach, Flugplatz und Pfälzer Hof in Lachen-Speyerdorf sowie in der Kernstadt: Krankenhaus-Rückseite, Leibniz-Gymnasium, Robert-Stolz-Straße, Spitalbachstraße und Stadion. Baudezernent Bernhard Adams kündigte im Ausschuss an, dass man sich im neuen Jahr auch mit dem Thema Umgestaltung der Buswartehäuschen befassen werde.