Weil er laut Polizeibericht mit seinem Auto auf der B 39 in Schlangenlinien unterwegs war, meldeten aufmerksame Zeugen am Donnerstag gegen 19 Uhr einen Fahrzeugführer. Die Beamten hielten den Mann in der Louis-Escande-Straße in Neustadt an, bei der Kontrolle zeigte er auffällige Zeichen von Trunkenheit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 2,21 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.