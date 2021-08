22 neue Corona-Infektionen sind innerhalb von 24 Stunden in Neustadt gemeldet worden. Darüber hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim am Freitag informiert. Dies bedeutet laut den Zahlen des Landesuntersuchungsamts, dass die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) deutlich von 71,3 auf nun 107,0 gestiegen ist. So hoch lag die Inzidenz zuletzt Mitte April sowie Ende 2020 und Anfang 2021. Konsequenzen hat der Anstieg jedoch nicht, da die Bundesnotbremse nicht mehr gilt. Aktuell ist die schon vor einigen Tagen überschrittene 35er-Marke das zentrale Maß für Einschränkungen. Demnach gilt in Neustadt unverändert: Teilnehmer für Aktivitäten in Innenräumen (Gaststätten, Friseur und so weiter) müssen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen Schnelltest vorlegen (3-G-Regel). Zugleich gilt ab Montag eine Maskenpflicht im Unterricht. Außerdem gibt es Begrenzungen bei Veranstaltungen: In Innenräumen sind maximal 350 Teilnehmer zulässig, im Freien höchstens 500. Laut Gesundheitsamt gibt es in Neustadt derzeit 85 aktive Covid-19-Infektionen. Für den Kreis Bad Dürkheim wurden am Freitag 15 Neuinfektionen gemeldet (aktuell 126 aktive Infektionen). Da die Inzidenz auf 58,8 gestiegen ist und sie somit weiter über 35 liegt, gelten im Landkreis ab Sonntag Einschränkungen. Für den Kreis Südliche Weinstraße (Inzidenz: 35,3) und Landau hat das dortige Gesundheitsamt am Freitag vier neue Infektionen gemeldet.