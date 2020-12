Ein 22-jähriger Mann, der der Polizei bereits bestens bekannt ist, hat die Beamten am Dienstag gegen 22 Uhr in Deidesheim beschäftigt. Eine Frau verständigte die Polizei, da der Mann sich aggressiv verhielt. Die Beamten provozierte er dann mit der Aussage, ein Messer bei sich zu haben. Ein plötzlicher Fluchtversuch konnte unterbunden, der Mann aber nicht beruhigt werden. Erst nach der Androhung, dass der Taser, ein Elektroimpulsgerät, zum Einsatz kommen werde, zügelte sich der Mann und konnte gefesselt werden, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen nach Bad Dürkheim in eine Klinik gebracht.