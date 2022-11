Kaum aus dem Gefängnis, schon wieder Ärger mit der Polizei: Dieses Motto gilt für einen 22-Jährigen Neustadter. Eine Streife der Neustadter Inspektion kontrollierte den jungen Mann am Donnerstagabend in der Branchweilerhofstraße. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der Neustadter eine Bankkarte dabei hatte, die ihm gar nicht gehört. Der 22-Jährige ist der Polizei bereits gut bekannt und erst vor etwa zwei Wochen aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden. Er konnte laut Polizei „keine konkreten und glaubwürdigen Angaben“ zur Herkunft der Bankkarte machen, weshalb diese sichergestellt wurde. Der Neustadter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls oder Unterschlagung verantworten. Außerdem muss noch ermittelt werden, wie er in den Besitz der Bankkarte kam.