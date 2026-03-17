Der Förderverein Mußbach hilft e.V. hat die Einnahmen aus dem „Weihnachtsmarkt der Nächstenliebe“ an soziale Projekte übergeben. Insgesamt 22.000 Euro wurden bei einer Veranstaltung im Herrenhof Mußbach an verschiedene Organisationen verteilt, wie der Verein mitteilte.

Der Weihnachtsmarkt war im Dezember 2025 vom Verein organisiert worden. Zahlreiche Helferinnen und Helfer sowie Unterstützer hätten dazu beigetragen, dass die Spendensumme zusammenkam, so der Verein.

Bei der Übergabe am 13. März stellten Vertreter der begünstigten Einrichtungen ihre Arbeit vor und bedankten sich für die Unterstützung. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.mussbach-hilft.de.