Dass er in der Nacht zum Samstag kurz nach 2.30 Uhr von der Neustadter Polizei in der Martin-Luther-Straße kontrolliert wurde, hat für einen 21-jährigen Mannheimer juristische Konsequenzen. Der Mann musste gegenüber den Polizisten einräumen, dass er gar keinen Führerschein hat. Er habe „aufgrund diverser Probleme“ eine Spazierfahrt unternehmen wollen, so der 21-Jährige. Im weiteren Verlauf der Befragung der Polizei ergab sich, dass der junge Mann sich den Wagen „geliehen“ hatte und losgefahren war, ohne dass der Autobesitzer dies wusste. Schnell wurde klar: Der nächtliche Ausflug war für den 21-Jährigen damit in Neustadt beendet. Den Heimweg musste er zu Fuß antreten. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten des 21-Jährigen übergeben, der dafür in die Martin-Luther-Straße gekommen war. Der junge Mann muss sich nun in Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges verantworten. Laut Polizei muss sich auch der Halter des Autos wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem Strafverfahren verantworten.