2029 werden in Neustadt WM-Titel vergeben. Die Weltmeisterschaft, die der FSV Neustadt ausrichtet, scheint die erste überhaupt in der Stadt an der Weinstraße zu sein.

2029 werden in Neustadt WM-Titel vergeben. Der FSV Neustadt richtet eine Weltmeisterschaft aus. Es ist die wohl erste WM in der Stadt an der Weinstraße.Der FSV Neustadt wird 2029 die Segelflug-Weltmeisterschaft der Frauen ausrichten. „Wir hatten uns schon 2024 für die WM 2027 beworben“, erzählt der Vereinsvorsitzende Reimar Möller. Doch sei der FSV mit seiner Bewerbung knapp Slowenien unterlegen gewesen. „Ende 2025 haben wir uns für die WM 2029 beworben und haben uns gegen Polen durchgesetzt“, ergänzt er. Den Austragungsort der Titelkämpfe vergebe die International Gliding Commission (IGC).

„Welche Kapazitäten hat der Flugplatz? Wie sieht das Wetter in der Region aus?“, listet Möller Aspekte auf, die bei der Vergabe wichtig sind. Auch die Erfahrung des Organisationsteams spiele eine Rolle. Ebenso, ob die Umgebung etwas für Touristen biete. Der FSV ist ein erfahrener Ausrichter, war er doch 2025 Gastgeber für die Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften in der offenen Klasse sowie 2024 für die nationalen Titelkämpfe der Frauen auf dem Flugplatz in Lachen-Speyerdorf. Reimar Möller selbst war 2023 als Teamkapitän bei der Frauen-WM in Spanien dabei.

Eröffnung auf dem Marktplatz?

2029 soll es vom 21. Juli bis 4. August um den WM-Titel gehen. Reimar Möller verrät, dass es bereits einige Ideen gebe, wo „ein bisschen festlich“ Eröffnungsfeier sowie Siegerehrung sein könnten. „Die Eröffnung ist auf dem Marktplatz in Neustadt geplant mit Einmarsch der Teams“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Für die Siegerehrungen kämen das Hambacher Schloss oder aber das Gelände der Landesgartenschau in Frage. Im FSV Neustadt gingen sie von 60 bis 70 Teilnehmerinnen aus. Die meisten würden vermutlich in Platznähe übernachten. Während der deutschen Meisterschaften haben viele Starterinnen einen Teil des Flugplatzes in der Nähe des FSV-Clubheims mit ihren Wohnwagen, Wohnmobilen und Zelten in einen Campingplatz verwandelt.

Offensichtlich werden es 2029 die ersten Weltmeisterschaften überhaupt in Neustadt sein. Weder im Archiv der Stadt noch im RHEINPFALZ-Archiv gibt es Hinweise darauf, dass es hier schon einmal eine WM gegeben hat. Asmus Kaufmann, Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz sowie Vorsitzender des Vereins Pfälzische Sportgeschichte, ist ebenfalls nichts darüber bekannt, dass es in Neustadt schon einmal um den WM-Titel gegangen ist.