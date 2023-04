Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Storchenfans kommen in Neustadt in diesem Jahr auf ihre Kosten. Es gibt sechs Nester mehr als vor einem Jahr. Wer mehr über die Tiere erfahren möchte, kann in einer Woche an einer geführten Tour teilnehmen.

Storchennachwuchs gibt es aktuell etwa beim Schwabengütle in Geinsheim. Radfahrer haben die Vögel neulich entdeckt. Manfred Sauter vom Storchenverein kennt die Tiere: