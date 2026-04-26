Neustadt soll ein neues urbanes Quartier bekommen. Es geht um ein zwei Hektar großes Gebiet in der Nähe des Bahnhaltepunkts Süd. Nun beginnt dafür die Investorensuche.

Die zwei Hektar große Fläche zwischen der Naulottstraße, der Lachener Straße und der Bahnlinie in der Nähe des Bahnhaltepunkts Süd sei „ziemlich in die Jahre“ gekommen, sagte Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) am Donnerstagabend in der gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Innenstadtbeirat und leitete so zu einer Konzeption über, die für diesen Bereich eine komplette Neuplanung und städtebauliche Entwicklung vorsieht. Adams machte aus seiner positiven Sicht auf die ersten Ideen kein Geheimnis: „Es ist richtig, den Bereich dort neu zu ordnen.“ Die Gelegenheit dazu biete sich jetzt, da der Eigentümer des zwei Hektar großen Areals dort nichts mehr investieren, sondern es verkaufen wolle. Die Stadt mache dazu nun den Weg frei und lege verbindliche Vorgaben fest. „Danach kommen noch viele Schritte“, sagte Adams und nannte als Stichworte Altlasten, Schallgutachten, Verkehrsfragen. Zudem müsse man auf eine „positive Vermarktung“ hoffen, denn noch gebe es keinen privaten Investor. Angesichts der Größe der Planung werde bei den Wohnungen dort dann auch die Sozialquote greifen. 25 Prozent der geplanten Wohnungen müssen demnach entsprechend günstig als geförderter Wohnungsbau vermarktet werden.

Vertreter des Planungsbüros Firu aus Kaiserslautern waren in der Sitzung und präsentierten ihre Überlegungen für die Entwicklung des Gebiets. Den Auftrag für dieses städtebauliche Konzept hatten sie vom aktuellen Eigentümer des zwei Hektar großen Areals bekommen. Wichtig sei durch die Zustimmung der Gremien das Signal, dass man dort „etwas verändern“ wolle, so die Firu-Vertreter. Wie die Bebauung und Gestaltung am Ende genau aussehe, sei dann im Bebauungsplan zu regeln und mit dem noch zu suchenden Investor zu besprechen. „Wir legen aber jetzt schon Bedingungen für den Investor fest“, betont der Firu-Sprecher.

Schwerpunkt Wohnen

Er sprach von einem aktuell vor allem gewerblich geprägten „diffusen Gelände“. Es sei von vielen Hallen mit gewerblicher Nutzung und einem hohen Versiegelungsgrad geprägt. Dort sei „vieles ungeordnet“. All das soll mit der anstehenden Entwicklung neu gestaltet werden. Der Präsentation zufolge sollen die dort geplanten Gebäude drei bis fünf Geschosse haben (maximal 17 Meter hoch). Das sei vertretbar, da es angrenzend ein ähnlich hohes Gebäude gebe, das zur Orientierung diene, „und wir Wohnungen in der Stadt brauchen“. Angestrebt werde ein „gemischt-genutztes Quartier“ mit einem 20-prozentigen Gewerbeanteil und einem Schwerpunkt Wohnen. Die Anzahl der Wohnungen bezifferte Firu auf 200, ihre Größe soll zwischen 35 und 100 Quadratmeter liegen. Man strebe eine aufgelockerte Blockstruktur mit Grünflächen und einem Spielplatz an. Zur Bahnlinie hin soll es eine Riegelbebauung mit Gewerbe im Erdgeschoss geben – auch als Lärmschutz für den Rest des Quartiers.

Die Fußgänger- und Radfahrerunterführung Richtung Weinstraßenzentrum: Einige Politiker fordern hier eine Verbesserung, wenn die Neubebauung kommt. Foto: Axel Nickel

Claus Schick (SPD) bezeichnete die Neuordnung als wünschenswert. Er fragte dennoch nach der wirtschaftlichen Zielrichtung und was aus den jetzigen Nutzern werde. Clemens Stahler (CDU) entgegnete, dass man „auf den Investor eingehen muss, er trägt das Risiko“. Aber auch er fragte, wo die jetzigen gewerblichen Nutzer hingehen könnten, da es in Neustadt nicht so viele Optionen gebe. Vom Planungsbüro hieß es dazu: „Nicht alles, was da ist, will man auch so haben.“ Das werde sich nach der geplanten Entwicklung neu sortieren. Manche würden wohl bleiben, andere eben nicht. Werner Schreiner (SPD) merkte an, dass man für die neuen Bewohner auf einen guten Zugang zum nahe gelegenen Bahnhaltepunkt achten müsse. Auch das Thema Parken dürfe man nicht vergessen. Im Viertel gebe es aufgrund des Ärztehauses in der Europastraße schon einen hohen Parkdruck. Für den Innenstadtbeirat regte Norbert Schied (CDU) an, auch über die Neuentwicklung der angrenzenden Flächen nachzudenken. Der Innenstadtbeirat unterstütze die Stadt gerne bei den Gesprächen. „Wenn es funktioniert, haben wir alle etwas davon“, sagte Schied.

„Charmantes Konzept“

Rainer Grun-Marquardt (Grüne) lobte, dass Flächen entsiegelt werden sollen. Unter dem Stichwort „Urbanes Quartier“ stelle er sich aber mehr vor. Durch die geplanten Tiefgaragen würden die geplanten Wohnungen eher teuer, warnte er. Außerdem vermisse er Mobilitätsideen und regte gute Verbindungen vom Viertel für Fußgänger und Radfahrer Richtung Stadt und Gewerbegebiete an. Unter anderem sollte die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer am Bahnhaltepunkt erweitert werden. Christoph Bachtler (FWG) sprach von einem „charmanten Konzept“, man habe die Chance in einem „aktuell nicht rentablen Gebiet etwas anzustoßen“. Steffen Christmann (FDP) lobte die Pläne und äußerte Zweifel, ob „wir einen Investor finden, es ist ein prekäres Gebiet“

Im Umweltausschuss gab es von Marc-Finn Klein (SPD) Lob für die geplante Entsiegelung. Andere Redner wiesen darauf hin, dass auf eine vernünftige Fahrradanbindung sowie die Themen Versickerung und Photovoltaik geachtet werden müsse.

Bauausschuss und Innenstadtbeirat segneten für das Projekt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Urbanes Quartier östlich der Lachener Straße“ ab. Im Umweltausschuss gab es die Empfehlung mit großer Mehrheit – bei einer Gegenstimme wegen des geplanten beschleunigten Verfahrens. Nun fehlt noch die Zustimmung des Stadtrats am Dienstagabend, dann können die nächsten Schritte beginnen.